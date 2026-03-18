В Госдуме предложили предоставить людям старше 40 лет право на бесплатное второе высшее образование

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставить людям старше 40 лет право на бесплатное второе высшее образование по востребованным высокотехнологичным специальностям.
Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости: «Мы выступаем за то, чтобы принять законодательные решения о предоставлении возможности для получения второго высшего образования на безвозмездной основе в высокотехнологичных, по востребованным государством специальностям, в частности, в области создания беспилотных авиасистем».
По словам парламентария, в России есть колоссальный кадровый резерв, который не используется: По данным Росстата, у нас численность рабочей силы старше 40 лет — более 34 миллионов человек. Средний возраст рабочей силы в России растет каждый год — он уже приближается к 43 годам".