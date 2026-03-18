Четверг 19 марта в Башкирии будет сокращенным из-за Ураза-байрама

В Гострудинспекции Башкирии напомнили о графике работы в предстоящие дни. В связи с празднованием Ураза-байрам, который в этом году приходится на пятницу, 20 марта, четверг 19 марта станет сокращенным рабочим днем. Работать в этот день нужно будет на один час меньше. Сама пятница объявлена официальным нерабочим праздничным днем.
Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) знаменует окончание священного поста в месяц Рамадан. Во многих исламских странах и регионах России праздничными считаются до трех дней. В течение этих дней мусульмане посещают мечети, накрывают праздничные столы, раздают милостыню (фитр-садака) и навещают родственников.