Четыре детсада в Нижегородской области ушли на карантин по ОРВИ

В дошкольных учреждениях полностью приостановлен образовательный процесс.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области из-за роста случаев ОРВИ на карантин полностью закрыли четыре детских сада, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за прошедшую неделю ОРВИ подтвердилась почти у 14 тысяч нижегородцев. Частично ушли на карантин 3,6% учебных заведений региона. В детсадах и школах проводят мероприятия с целью недопущения распространения инфекции.

Ранее мы писали, что заболеваемость коронавирусом выросла на 4,9% в Нижегородской области. За неделю его диагностировали 64 жителям региона. С начала 2026-го ковид подтвердился у 886 нижегородцев.