Предотвратить трагедии: использовать спутники в местах паводков и других ЧС предложил депутат

Депутат отметил, что в стране каждый год возникают ситуации, когда отсутствие связи осложняет процесс спасения людей. Люди застревают на трассах зимой, пропадают в горах. Этой весной в паводки казахстанцы также могут нуждаться в помощи при отсутствии связи.
По прогнозам гидрологических служб, в нынешнем году ожидаются значительные паводковые риски в ряде регионов страны, включая Акмолинскую, Карагандинскую, Северо-Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую области и область Абай. В подобных ситуациях повреждение линий электроснабжения или базовых станций мобильной связи может оставлять населенные пункты и отдельные территории без коммуникации.
Демпартия «Ак жол» неоднократно поднимала вопрос необходимости использования спутниковых технологий связи в удаленных и труднодоступных местах. В мире активно развивается новая технология спутниковой мобильной связи Direct-to-Cell. Ее особенность заключается в том, что обычные смартфоны с поддержкой 4G/LTE могут подключаться напрямую к низкоорбитальным спутникам без использования дополнительного оборудования и без необходимости установки наземных базовых станций.
Депутат Олжас Нуралдинов заявил, что депутаты также предлагали использовать спутники Starlink для связи в шахтах после того, как на одном из рудников произошла трагедия. В МЦРИАП ответили, что можно было бы использовать спутниковую связь, но на деле ее внедрение остается ограниченным.
В своем запросе депутат потребовал ответить, в какие сроки возможно внедрение спутниковой мобильной связи для обеспечения минимального уровня коммуникации граждан в ЧС.