Создать единый госорган в сфере газа предложили после серии взрывов баллонов в Казахстане

«Трагические события последних дней вновь продемонстрировали остроту данной проблемы. Так, в городе Щучинск Акмолинской области произошел взрыв газовоздушной смеси в одном из кафе, расположенном рядом с жилыми домами. В результате происшествия погибли люди, десятки граждан получили травмы. Еще один резонансный случай произошел в городе Актобе, где на территории автогазозаправочной станции произошел взрыв газовоздушной смеси в резервуаре с последующим крупным пожаром. Лишь благодаря оперативным действиям подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям удалось предотвратить еще более тяжелые последствия», — отметил депутат.
Он напомнил также о взрыве на АЗС в Кульсары Атырауской области, в результате чего погибли два человека и 14 получили ранения различной степени тяжести, а также были повреждены шесть автомобилей, три одноэтажных жилых дома и одно двухэтажное здание. Общая площадь возгорания составила порядка 400 квадратных метров.
«Отсутствие единого центра ответственности приводит к недостаточной координации, несвоевременному выявлению нарушений и слабой профилактической работе. Дополнительной проблемой является незаконная заправка бытовых газовых баллонов на автогазозаправочных станциях. Такая практика распространена, однако в КоАП отсутствует отдельная норма ответственности за подобные действия», — заявил Смагулов.
Он добавил, что обеспокоенность вызывает кадровая ситуация в системе промышленной безопасности. Сегодня в стране насчитывается около 250 государственных инспекторов, что явно недостаточно для полноценного контроля. При этом уровень оплаты труда остается невысоким, что приводит к оттоку специалистов в частный сектор, добавил спикер.
Депутат предложил создать единый специализированный госорган, который будет отвечать за контроль и координацию в сфере газовой безопасности, а также подготовить предложения по внесению изменений в КоАП, предусматривающие ответственность за незаконную заправку бытовых газовых баллонов на АЗС. Также предлагается создать госреестр бытовых газовых баллонов с обязательной маркировкой, увеличить штат инспекторов промышленной безопасности и повысить им зарплату.