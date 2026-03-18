В Калининградской области стартовала бесплатная вакцинация домашней птицы от гриппа

В Калининградской области началась ежегодная кампания по вакцинации домашней птицы против высокопатогенного птичьего гриппа. Процедура проводится до начала массовой миграции перелётных птиц и абсолютно бесплатна для всех личных подсобных хозяйств области. Об этом сообщили в региональной Службе ветеринарии.
Зачем это нужно.
Вакцинация позволяет защитить поголовье и обеспечить эпизоотическое благополучие, особенно в зонах высокого риска. Некоторые вирусы птичьего гриппа способны инфицировать людей и вызывать болезнь различной степени тяжести, вплоть до смертельной, предупреждают специалисты. Особенно уязвимы личные подворья и мелкие фермы с выгульным способом содержания птиц.
Как защитить своё хозяйство.
Ветеринарная служба напоминает основные правила профилактики. Домашняя птица не должна контактировать с дикой — это главное условие. Поить птицу нужно так, чтобы она не имела доступа к открытым водоёмам, где останавливается перелётная птица. Корма следует хранить в закрытых помещениях, чтобы их не загрязняли дикие и синантропные птицы.
Приобретать молодняк и инкубационное яйцо рекомендуется только из благополучных источников, избегая покупки на рынках и в несанкционированных местах торговли. Нельзя потрошить охотничью дичь на территории дворов и скармливать отходы домашним животным.
Когда бить тревогу.
Владельцев птиц просят ежедневно осматривать поголовье. Настораживающие признаки: отказ от корма и воды, взъерошенность оперения, опухание головы, изменение цвета гребня, бородок и конечностей, нарушение координации, помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц. При первых симптомах или случаях внезапного массового падежа необходимо немедленно обратиться в местную ветеринарную службу по телефону горячей линии: 8 (4012) 52−72−99.
