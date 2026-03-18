Будут работать компании с мировым именем: в Нижнем Новгороде построят ИТ-квартал в рамках КРТ

«В периметр нового квартала войдут технопарк и научно-исследовательский комплекс компании “ИКС-Холдинг”, а его ядром станет уже строящийся ИТ-кампус “Неймарк”. Здесь разместятся офисы крупнейших компаний с мировым именем и вся необходимая инфраструктура», — поделился подробностями Глеб Никитин.
Как пояснил замгубернатора Сергей Морозов, ИТ-квартал планируется построить двумя контурами. Первый будет реализован между улицами Малой Ямской и Ильинской, а второй — между улицами Большие Овраги и Маслякова.
В целом, проект предусматривает создание 76,5 тысячи кв. метров коммерческих площадей для специалистов, которые занимаются разработками в сфере ИИ, интернета вещей и кибербезопасности.
После определения инвестора подготовят документацию по планировке территории и разработают архитектурно-градостроительный облик будущего квартала. Постановление о КРТ предполагает в том числе, что на средства инвестора улучшат жилищные условия для нижегородцев, проживающих в домах общей площадью около 5 тысяч кв. метров. Также инвестор должен будет профинансировать реставрацию трех объектов культурного наследия и двух ценных исторических зданий.
По словам Сергея Морозова, торги по определению компании для застройки первого контура, площадь которого составит 3,36 га, собираются провести до конца первого полугодия текущего года.
«Создание ИT-квартала в Нижнем Новгороде радикально меняет идеологию: это не просто высшее образование или бизнес, это синергия связанных между собой проектов, которые будут обобщать друг друга с учетом комфортной среды, где они создаются», — подчеркнул заместитель губернатора.
Отметим, что обеспечение условий для развития российских ИТ-компаний соответствует задачам, которые прописаны в национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что оборот нижегородских ИТ-компаний в 2025 году увеличился в полтора раза. Он достиг 97,7 млрд рублей. Таким образом, Нижегородская область сохраняет позиции одного из ведущих ИТ-хабов страны.
