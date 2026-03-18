Красноярский дворец бракосочетания временно сменил адрес

На время капитального ремонта сотрудники красноярского Дворца бракосочетания будут работать по новому адресу: улица Телевизорная, 1, строение 9, четвёртый этаж. Режим работы отдела остался прежним: вторник — суббота, с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. [caption id= «attachment_362550» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: агентство записи актов гражданского состояния Красноярского края[/caption] Связаться с сотрудниками отдела ЗАГС можно по телефону: 8−950−432−02−19, сообщили в агентстве записи актов гражданского состояния Красноярского края. Напомним, планируется, что капитальный ремонт во Дворце бракосочетания на Дубровинского продлится до ноября. Добавим, 20 марта в отделах ЗАГС региона станет очередным «Днем без разводов».