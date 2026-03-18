СКК имени Блинова поздравил омского губернатора с днем рождения видеопроекцией

В среду, 18 марта, губернатора Виталий Хоценко с днем рождения поздравили необычно: компания «ПЭС» и СКК имени Виктора Блинова на фасаде ледового дворца высветили проекцию с изображением именинника. Его изобразили в атрибутике хоккейного «Авангард».
«Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в каждом решении, надёжных людей рядом и ярких побед вместе с “Авангардом”! Омск — хоккейная столица», — написали в поздравлении на канале СКК в «Телеграме».
Стоит напомнить, что компания «ПЭС» является подрядчиком реконструкции СКК, которая идет с мая 2025 года.
Виталию Хоценко сегодня исполнилось 40 лет, цифра юбилейная.
Ранее мы сообщали, что уже в конце марта в СКК пройдут игры команды ВХЛ «Омские Крылья», фарм-клуба «Авангарда». Она вышла в плей-офф впервые в своей относительно недолгой истории.