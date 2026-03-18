В Беларуси жених и невеста могут жениться в любом городе

В Беларуси жених и невеста могут сами выбирать город для регистрации брака — независимо от места прописки, рассказали в главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Главное молодоженам заранее выбирать дату для бракосочетания. В белорусских загсах действует система предварительной записи, и молодоженам нужно сразу уточнить и забронировать нужный день для росписи.
Заявление на регистрацию брака подают вместе лично будущие муж и жена. По закону срок для подачи документов составляет от трех дней до трех месяцев до даты регистрации.
Так, если, например, свадьба планируется на 15 июля, то в загс с паспортами нужно обратиться не раньше, чем 15 апреля, но и не позднее чем за три дня до выбранной даты.
Ранее в Беларуси невеста направила жениха на психиатрическую экспертизу из-за брачного договора.
А еще белорусский врач объяснила, почему просит жен присутствовать на приеме их супругов.
И мы писали, как в Гомеле жених сбежал с деньгами после первой брачной ночи и полетел на отдых со свидетелем — почти как в сериале «Казанова».
Между тем Минсвязи сказало, когда в Беларуси улучшится мобильная связь вдоль трасс.