ВЦИОМ: большинство россиян по-прежнему сожалеют о распаде СССР

По данным опроса, о распаде СССР сожалеют 57% опрошенных — практически столько же, сколько и в предыдущие годы наблюдений. При этом 57% респондентов уверены, что Советский Союз можно было сохранить, а 61% заявили, что проголосовали бы за его сохранение, если бы подобный референдум проходил сегодня.