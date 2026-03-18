В Братске подросток погиб после вдыхания газа из баллончика на даче

В Иркутской области 15-летний юноша скончался после того, как вдохнул газ из баллончика для портативных плит. Трагедия произошла 17 марта на даче в одном из садовых товариществ Братска, сообщает ИА IrkutskMedia.
В компании, помимо погибшего, были его ровесник и 18-летний парень. По данным следствия, все трое вдыхали газ. В какой-то момент подростку стало плохо, он умер на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допрашивают участников и выясняют, какую роль в случившемся сыграл совершеннолетний, который, по предварительным данным, купил баллон в магазине. Также будет дана оценка работе органов системы профилактики.
Прокуратура поставила расследование на контроль. Ведомство проверит, как исполнялось законодательство о защите прав детей и профилактике безнадзорности. В региональном главке МВД напомнили, что в России запрещена продажа несовершеннолетним газосодержащих товаров бытового назначения.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.