Astana Hub запускает программу подготовки тренеров Apple в Казахстане

В Год цифровизации и искусственного интеллекта Astana Hub объявляет о запуске программы Training of Trainers в рамках Apple Authorised Training Centre for Education (AATCe).

Источник: DKNews.kz

Программа будет направлена на подготовку сертифицированных тренеров по разработке приложений на платформах Apple и пройдет на базе Международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане, передает DKNews.kz.

Важность программы для Казахстана.

Запуск этой программы является значительным шагом в развитии образовательной инфраструктуры в сфере мобильной разработки и цифровых технологий в Казахстане. Подготовка тренеров по разработке на платформах Apple обеспечит создание локального сообщества преподавателей, которые будут обучать студентов и способствовать развитию экосистемы мобильных приложений в стране.

Основные этапы программы.

Программа состоит из нескольких этапов:

Заявки на участие принимаются до 13 апреля 2026 года по ссылке.

Предварительный отбор (анкетирование, оценка профессионального опыта и мотивации).

Очный bootcamp, который стартует в мае 2026 года. Это будет четырехдневный интенсив под руководством международного тренера Apple.

Условия участия.

К участию в программе приглашаются кандидаты, которые:

Имеют базовые знания программирования (понимание логики и опыт работы с любым языком программирования). Владеют английским языком не ниже уровня Intermediate (B1-B2). Готовы пройти интенсивный воркшоп и развиваться в качестве тренеров по разработке на платформах Apple.

Как будет проходить обучение.

Программа включает обучение в нескольких ключевых областях мобильной разработки на iOS:

Разработка приложений на Swift с использованием Xcode. Проектирование пользовательских интерфейсов с использованием UIKit и SwiftUI. Работа с современными фреймворками Apple, такими как ARKit и CoreML. Интеграция с веб-сервисами. Разработка собственного приложения. Особое внимание уделяется методике преподавания и подготовке будущих тренеров.

Сертификация Apple Trainer.

После завершения bootcamp участники смогут подать заявку на получение сертификации Apple Trainer. Этот сертификат подтверждает право преподавать курсы по разработке на платформах Apple и проводить обучение по официальным образовательным программам компании.

Планы Astana Hub.

После подготовки тренеров на базе AATCe Astana Hub планирует запуск образовательных программ для студентов, школьников и начинающих разработчиков. Эти программы будут направлены на развитие навыков мобильной разработки и создание собственных приложений на платформах Apple. Лучшие тренера будут трудоустроены для реализации этих программ.

Развитие человеческого капитала.

Магжан Мадиев, CEO Astana Hub, подчеркнул, что развитие человеческого капитала и подготовка специалистов мирового уровня — это ключевая цель организации. Программа Training of Trainers решит проблему дефицита сертифицированных тренеров по разработке на платформах Apple в Казахстане, создавая мощное сообщество тренеров и открывая новые возможности для молодых казахстанцев.

Вклад в национальную IT-экосистему.

Реализация образовательных инициатив способствует укреплению национальной IT-экосистемы и расширяет возможности для освоения современных цифровых навыков. Это также способствует созданию инновационных мобильных приложений и стартапов, что будет иметь долгосрочный положительный эффект для экономики Казахстана.