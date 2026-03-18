Astana Hub запускает программу подготовки тренеров Apple в Казахстане

Программа будет направлена на подготовку сертифицированных тренеров по разработке приложений на платформах Apple и пройдет на базе Международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане, передает DKNews.kz.
Важность программы для Казахстана.
Запуск этой программы является значительным шагом в развитии образовательной инфраструктуры в сфере мобильной разработки и цифровых технологий в Казахстане. Подготовка тренеров по разработке на платформах Apple обеспечит создание локального сообщества преподавателей, которые будут обучать студентов и способствовать развитию экосистемы мобильных приложений в стране.
Основные этапы программы.
Программа состоит из нескольких этапов:
Заявки на участие принимаются до 13 апреля 2026 года по ссылке.
Предварительный отбор (анкетирование, оценка профессионального опыта и мотивации).
Очный bootcamp, который стартует в мае 2026 года. Это будет четырехдневный интенсив под руководством международного тренера Apple.
Условия участия.
К участию в программе приглашаются кандидаты, которые:
Имеют базовые знания программирования (понимание логики и опыт работы с любым языком программирования). Владеют английским языком не ниже уровня Intermediate (B1-B2). Готовы пройти интенсивный воркшоп и развиваться в качестве тренеров по разработке на платформах Apple.
Как будет проходить обучение.
Программа включает обучение в нескольких ключевых областях мобильной разработки на iOS:
Разработка приложений на Swift с использованием Xcode. Проектирование пользовательских интерфейсов с использованием UIKit и SwiftUI. Работа с современными фреймворками Apple, такими как ARKit и CoreML. Интеграция с веб-сервисами. Разработка собственного приложения. Особое внимание уделяется методике преподавания и подготовке будущих тренеров.
Сертификация Apple Trainer.
После завершения bootcamp участники смогут подать заявку на получение сертификации Apple Trainer. Этот сертификат подтверждает право преподавать курсы по разработке на платформах Apple и проводить обучение по официальным образовательным программам компании.
Планы Astana Hub.
После подготовки тренеров на базе AATCe Astana Hub планирует запуск образовательных программ для студентов, школьников и начинающих разработчиков. Эти программы будут направлены на развитие навыков мобильной разработки и создание собственных приложений на платформах Apple. Лучшие тренера будут трудоустроены для реализации этих программ.
Развитие человеческого капитала.
Магжан Мадиев, CEO Astana Hub, подчеркнул, что развитие человеческого капитала и подготовка специалистов мирового уровня — это ключевая цель организации. Программа Training of Trainers решит проблему дефицита сертифицированных тренеров по разработке на платформах Apple в Казахстане, создавая мощное сообщество тренеров и открывая новые возможности для молодых казахстанцев.
Вклад в национальную IT-экосистему.
Реализация образовательных инициатив способствует укреплению национальной IT-экосистемы и расширяет возможности для освоения современных цифровых навыков. Это также способствует созданию инновационных мобильных приложений и стартапов, что будет иметь долгосрочный положительный эффект для экономики Казахстана.