Более 200 школьников попробовали себя в роли автомехаников на чемпионате «Профессионалы» в Калининграде

Параллельно с соревнованиями студентов развернулась масштабная профориентационная программа для школьников. Более двухсот ребят из разных уголков области посетили мастер-классы, где смогли познакомиться с устройством современных автомобилей. Им рассказали о функциях различных компонентов, принципах работы двигателя внутреннего сгорания, механической и автоматической трансмиссии, а также о важности электронных систем. Многие школьники впервые получили возможность не просто увидеть, но и понять, как работают сложные механизмы.