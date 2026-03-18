Более 200 школьников попробовали себя в роли автомехаников на чемпионате «Профессионалы» в Калининграде

В учебном центре компании «Автотор» прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы» по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Событие объединило студентов профильных специальностей и школьников со всей Калининградской области, открывая перед молодежью перспективы карьерного роста в автомобильной индустрии.
Основная конкурсная программа длилась три дня. Участники из пяти колледжей региона — Прибалтийского судостроительного колледжа, Колледжа агротехнологий и природообустройства, Колледжа мехатроники и пищевой индустрии, а также Технологического колледжа Советска — соревновались в мастерстве диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей. Каждый из них прошел серьезный внутренний отбор в своем учебном заведении.
Студент третьего курса Михаил Журавель, представляющий Колледж мехатроники, впервые участвует в областном конкурсе. Несмотря на волнение, он уверенно справляется с заданиями. «Задания средней сложности, но конкуренты очень сильные. Конкурс полезен для развития автопрома, он учит быстро и качественно обслуживать транспортные средства», — поделился Михаил. После окончания колледжа он планирует работать на автобазах или открыть собственное дело. Отдельно Михаил отметил оснащение площадки «Автотора»: «Здесь комфортно выполнять задания, оборудование и инструмент на постах расположены грамотно».
Параллельно с соревнованиями студентов развернулась масштабная профориентационная программа для школьников. Более двухсот ребят из разных уголков области посетили мастер-классы, где смогли познакомиться с устройством современных автомобилей. Им рассказали о функциях различных компонентов, принципах работы двигателя внутреннего сгорания, механической и автоматической трансмиссии, а также о важности электронных систем. Многие школьники впервые получили возможность не просто увидеть, но и понять, как работают сложные механизмы.
Яна Федоренко, заведующая учебной частью Колледжа мехатроники, отмечает, что интерес к рабочим профессиям растет с каждым годом. «Президент Владимир Путин активно поддерживает повышение престижа рабочих специальностей. Чемпионатное движение набирает обороты, и это отражается на количестве желающих участвовать», — говорит она.
Организаторы рассматривают возможность проведения отдельных соревнований для школьников начиная с четырнадцати лет. По их мнению, раннее погружение в профессию помогает молодежи осознанно подойти к выбору будущей специальности и понять ценность технических рабочих профессий уже с шестого класса.
Победитель регионального этапа теперь отправится на всероссийские соревнования. В крупнейшей компании Калининградской области — «Автотор» — уверены, что такие инициативы способствуют формированию нового поколения квалифицированных специалистов, готовых работать в реальном секторе экономики и обеспечивать технологическое лидерство страны.