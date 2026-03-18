Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчины выловили 130 кг рыбы на юге Казахстана и попали под следствие

В ходе рейда на Шардаринском водохранилище в Туркестанской области пресечен факт незаконного вылова рыбы, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в рамках проведения профилактических мероприятий сотрудники Шардаринского районного отдела полиции совместно с инспекторами по охране водных биоресурсов пресекли незаконный вылов рыбы.

В ходе рейда на Шардаринском водохранилище полицейские установили двух местных жителей, которые с помощью лодки и рыболовных сетей незаконно добыли около 130 кг рыбы.

По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводится расследование, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В полиции напомнили, что нарушение природоохранного законодательства влечет за собой административную или уголовную ответственность.

Граждан призвали соблюдать закон и беречь природу.