Мужчины выловили 130 кг рыбы на юге Казахстана и попали под следствие

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в рамках проведения профилактических мероприятий сотрудники Шардаринского районного отдела полиции совместно с инспекторами по охране водных биоресурсов пресекли незаконный вылов рыбы.
В ходе рейда на Шардаринском водохранилище полицейские установили двух местных жителей, которые с помощью лодки и рыболовных сетей незаконно добыли около 130 кг рыбы.
По факту незаконной добычи водных биоресурсов проводится расследование, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В полиции напомнили, что нарушение природоохранного законодательства влечет за собой административную или уголовную ответственность.
Граждан призвали соблюдать закон и беречь природу.