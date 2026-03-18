Подобраны условия для работы аппарата доставки донорского сердца в любую точку РФ

«Решающую роль играет, конечно, режим перфузии и оптимальным является контроль потока крови, а не артериального давления. Это очень важный параметр, который позволяет нам более безопасно или с большей вероятностью достичь восстановления функции сердца. Не усугубить эту функцию, без того лишенную, сокращенную, но улучшить, реабилитировать орган», — сказал Жульков. Он пояснил, что к такому выводу ученые пришли по итогам серии экспериментов с мини-пигами. Животным под наркозом на 20 минут останавливали сердце, а потом запускали его заново, чтобы отследить процесс восстановления органа. Исследователи также выяснили, что несмотря на снижение функции сердца после остановки кровообращения и оживления, медики способны вернуть функцию сердца к исходным значениям благодаря применению специальных фармпрепаратов.