В Казахстане задержали активиста Санжара Бокаева

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Генпрокуратура Казахстана сообщила о задержании в Алматы блогера Санжара Бокаева.

«Бокаев С. подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения, размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Бокаев организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение.

«Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества. Иная информация согласно статье 201 УПК РК не подлежит разглашению», — отметили в Генпрокуратуре.