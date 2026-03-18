Аноним погасил весь налоговый долг блогера Лерчек перед государством

Весь налоговый долг блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, погасило неизвестное лицо. Об этом пишет РИА Новости.
Как заявил на заседании представитель Чекалиной Максим Курносов, 16 марта на налоговый счёт блогера перечислили 176 млн рублей. Эта сумма, по словам адвоката, превышает размер требований, а задолженность перед налоговой сейчас полностью отсутствует.
После изучения документа судья подтвердила, что средства на счёт Чекалиной внёс некий человек. Его личность представитель Лерчек раскрывать не стал. В слушаниях объявили перерыв до 31 марта, чтобы ФНС проверила поступление.
По версии следствия, Чекалина вместе с бывшим мужем продавала фитнес-марафоны, а затем при участии партнёра и других лиц вывела за границу больше 251,5 млн рублей. Для этого в банк, как считают специалисты, подали документы с недостоверными сведениями. К тому моменту у блогера образовался многомиллионный долг перед ФНС. Недавно стало известно, что после рождения четвёртого ребёнка у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии. На этом фоне суд смягчил ей меру пресечения и приостановил уголовное дело.