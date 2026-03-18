Аноним погасил весь налоговый долг блогера Лерчек перед государством

По версии следствия, Чекалина вместе с бывшим мужем продавала фитнес-марафоны, а затем при участии партнёра и других лиц вывела за границу больше 251,5 млн рублей. Для этого в банк, как считают специалисты, подали документы с недостоверными сведениями. К тому моменту у блогера образовался многомиллионный долг перед ФНС. Недавно стало известно, что после рождения четвёртого ребёнка у Лерчек диагностировали рак желудка четвёртой стадии. На этом фоне суд смягчил ей меру пресечения и приостановил уголовное дело.