Казахстан увеличит финансирование экономики до 8 трлн тенге

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный инвестиционный холдинг “Байтерек”, на котором были рассмотрены итоги исполнения Инвестиционной политики за 2025 год, а также вопросы дальнейшего финансирования приоритетных направлений экономики, передает DKNews.kz.
Историческое событие: принятие новой Конституции.
Открывая заседание, Премьер-министр поздравил членов Совета директоров и приглашенных с принятием новой Конституции Казахстана, отметив историческую значимость этого события для страны.
«Казахстан вступает в новый этап своего политического, социально-экономического и общественного развития. Всем нам предстоит большая работа по внедрению в жизнь тех принципов, норм и постулатов, которые заложены в Основном законе страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Итоги исполнения Инвестиционной политики за 2025 год.
По данным председателя правления НИХ «Байтерек» Рустама Карагойшина, в 2025 году объем финансирования несырьевых отраслей экономики через дочерние организации холдинга составил 8 трлн тенге, что на 96% больше по сравнению с предыдущим годом. Финансовую поддержку на сумму 7,1 трлн тенге получили порядка 75 тыс. компаний и организаций.
Объем экспорта предприятий, получивших поддержку от Холдинга, достиг 1,9 трлн тенге, что в два раза больше, чем в 2024 году.
Особое внимание — агропромышленному комплексу.
Финансирование агропромышленного комплекса (АПК) в 2025 году составило 1,4 трлн тенге, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом. В рамках работы Холдинга было приобретено свыше 11,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, а также создано более 10 тыс. новых рабочих мест.
Планы на 2026 год.
В 2026 году холдинг «Байтерек» планирует направить на поддержку экономики до 8 трлн тенге. Среди приоритетных направлений будут:
Финансирование промышленности и инфраструктуры Поддержка агросектора Развитие экспорта Обеспечение населения доступным жильем.
Выпуск облигаций и финансирование через Аграрную кредитную корпорацию.
В рамках исполнения поручения Главы государства, данных на совещании в Акмолинской области по вопросам уборочной кампании, продолжается работа по раннему финансированию посевной кампании 2026 года. Советом директоров был одобрен выпуск облигаций на сумму до 300 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы через Аграрную кредитную корпорацию.
Также одобрено финансирование лизинга сельскохозяйственной техники на сумму до 150 млрд тенге через КазАгроФинанс, а также ипотечное кредитование на сумму до 100 млрд тенге через Отбасы банк для социально уязвимых слоев населения и очередников.
Поддержка реального сектора и несырьевых отраслей.
Олжас Бектенов отметил важность дальнейшего наращивания поддержки реального сектора экономики, развития несырьевых направлений и обеспечения максимальной отдачи от инструментов Холдинга. Это необходимо для стабильного и устойчивого роста Казахстана в условиях меняющейся мировой экономики.
Утвержденные решения.
По итогам заседания были утверждены следующие документы:
Консолидированный отчет по рискам за IV квартал 2025 года Результаты исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Оценка деятельности Совета директоров за 2025 год.
Заседание показало важность стратегического подхода к развитию экономики и системной поддержке ключевых отраслей для будущего Казахстана.