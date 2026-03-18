Первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксировали первый случай укуса клеща. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Первым пострадавшим от нападения клеща стал 4-летний ребенок из Ворсмы. Как уточнили в ведомстве, это произошло на придомовой территории. После обследования клеща инфекция не выявлена.
В Роспотребнадзоре предупредили нижегородцев о начале сезона активности клещей. В регионе для них наступили благоприятные погодные условия.
Чтобы обезопасить себя от встречи с клещами, необходимо выбирать плотно прилегающую к телу одежду, не отдыхать в затененных местах с высокой травой, использовать репелленты, каждые 10−15 минут проводить осмотры на наличие клещей.
Если укуса не удалось избежать, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или временного пребывания. Исследование клещей проводятся за счет личных средств пациентов.
Ранее мы писали, что четыре детсада в Нижегородской области ушли на карантин по ОРВИ.