Первый случай присасывания клеща зарегистрирован в Нижегородской области

Роспотребнадзор предупреждает нижегородцев о начале сезона активности клещей.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижегородской области зафиксировали первый случай укуса клеща. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Первым пострадавшим от нападения клеща стал 4-летний ребенок из Ворсмы. Как уточнили в ведомстве, это произошло на придомовой территории. После обследования клеща инфекция не выявлена.

В Роспотребнадзоре предупредили нижегородцев о начале сезона активности клещей. В регионе для них наступили благоприятные погодные условия.

Чтобы обезопасить себя от встречи с клещами, необходимо выбирать плотно прилегающую к телу одежду, не отдыхать в затененных местах с высокой травой, использовать репелленты, каждые 10−15 минут проводить осмотры на наличие клещей.

Если укуса не удалось избежать, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или временного пребывания. Исследование клещей проводятся за счет личных средств пациентов.

Ранее мы писали, что четыре детсада в Нижегородской области ушли на карантин по ОРВИ.