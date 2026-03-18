Три гостиницы построили возле ФОКов в нижегородских муниципалитетах

Три гостиницы построили возле физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципалитетах Нижегородской области в соответствии с федеральным проектом «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
До 2025 года проект «Производительность труда» реализовывался в первую очередь в промышленной сфере. С прошлого года проект стал масштабнее: в него включены все отрасли экономики, а также учреждения социальной сферы — от школ и больниц до учреждений культуры и спорта. На региональном уровне проект курирует заместитель губернатора Егор Поляков, а оператором в соцсфере выступает Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО).
«Цель проекта “Производительность труда” в социальной сфере — предоставление нижегородцам более качественных услуг благодаря оптимизации процессов. В него вовлечены все профильные министерства. Проект нижегородского Минспорта по привлечению инвесторов к строительству гостиниц рядом со спортучреждениями решает сразу две задачи: круглогодичная загрузка ФОКов и рост турпотока в небольших районах. В проработке сейчас более 10 территорий, в том числе Нижний Новгород», — подчеркнул Егор Поляков.
На данный момент гостиницы открыты рядом с ФОКами в Тоншаевском, Краснобаковском и Воскресенском округах. Ведется строительство гостиницы рядом с ФОКом в Ковернинском округе.
«На территории Нижегородской области действуют 42 физкультурно-оздоровительных комплекса, в летние месяцы их загрузка существенно ниже среднегодовой. Проект предполагает возведение объектов размещения поблизости спортивных комплексов в целях создания комфортных условий для спортсменов, приезжающих на соревнования и спортивные сборы. Проект уже дает результат. Например, в Красных Баках построена гостиница на 202 места, где предусмотрено индивидуальное питание для спортсменов. В результате по итогам 2025 года количество спортсменов, участвовавших в сборах, увеличилось с 775 до 1200, а доход ФОКа — на 2,3 миллиона рублей», — рассказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
С теми гостиницами, которые уже давно функционируют в муниципалитетах, Минспорта региона прорабатывает возможность приоритетного размещения спортсменов в летний и каникулярные периоды. В планах — объединение действующих и вновь построенных объектов размещения в общий каталог с указанием возможностей для спорта. В ближайшее время каталог будет размещен на сайте Минспорта.
Строительство гостиниц ведут инвесторы, с которыми заключается инвестиционное соглашение. По условиям соглашения, которое заключается между руководством гостиницы и ФОКом, размещение спортсменов осуществляется в приоритетном порядке.
«Мы рассматриваем ФОКи в качестве якорных точек развития прилегающих территорий. Строительство гостиниц рядом с ними — это логичный шаг к формированию полноценной туристической экосистемы. Для инвесторов такие проекты привлекательны наличием гарантированного потока гостей: участников соревнований, сборов и членов их семей. Возникает симбиоз, при котором спорт стимулирует туризм, а туризм, в свою очередь, создает комфортные условия для спорта», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Напомним, что создание условий для обеспечения доступности спорта соответствует задачам государственной программы «Спорт России», которая реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
Строительство отелей, в свою очередь, соответствует целям и задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство» и способствует повышению привлекательности региона для гостей, а также развитию внутреннего туризма.