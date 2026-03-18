Три гостиницы построили возле ФОКов в нижегородских муниципалитетах

«На территории Нижегородской области действуют 42 физкультурно-оздоровительных комплекса, в летние месяцы их загрузка существенно ниже среднегодовой. Проект предполагает возведение объектов размещения поблизости спортивных комплексов в целях создания комфортных условий для спортсменов, приезжающих на соревнования и спортивные сборы. Проект уже дает результат. Например, в Красных Баках построена гостиница на 202 места, где предусмотрено индивидуальное питание для спортсменов. В результате по итогам 2025 года количество спортсменов, участвовавших в сборах, увеличилось с 775 до 1200, а доход ФОКа — на 2,3 миллиона рублей», — рассказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.