Ученые заявили, что нашли ключевой источник загрязнения воздуха в Алматы

Как сообщили в частном фонде Almaty Air Initiative, отбор проб воздуха проводился с августа 2022 года по июль 2023 года.
Применение передового метода математического моделирования (PMF) позволило международному коллективу ученых, среди которых был казахстанский исследователь Равкат Мухтаров, выделить химические «маркеры» и определить ключевые источники загрязнения.
Метод позволяет точно определить вклад каждого источника — от сжигания угля до износа шин.
По итогам исследования, было выявлено, что ключевыми источниками загрязнения являются:
Сжигание угля и биомассы — 34%.
ТЭЦ и котельные (18%) вместе с отоплением частного сектора (16%) формируют более трети загрязнения.
Ученые подчеркивают: из-за низкого перемешивания воздуха зимой локальное сжигание угля и дров оказывает критическое влияние на здоровье горожан.
Эффект накопления загрязнений — 20%. Из-за географических особенностей Алматы (расположение в котловине) и низкого слоя перемешивания (PBLH) загрязняющие вещества не рассеиваются, а накапливаются и вступают в химические реакции, усиливая токсичность воздуха.
В этом «коктейле» преобладают следы сжигания угля, биомассы и промышленной активности.
Дорожная пыль — 32%. Это естественный фон городского загрязнения, который постоянно находится в воздухе из-за городской динамики: движения транспорта, строительных работ и активности населения.
Она включает в себя частицы почвы, истирания асфальта, шин, тормозных колодок.
Основные источники этой пыли — крупные магистрали (проспект Аль-Фараби, ВОАД), где транспортный поток постоянно поднимает мельчайшие частицы в воздух.
Каждая третья опасная частица — это перетертый асфальт и резина.
Выхлопные газы транспорта — 14%. Непосредственные выбросы от сгорания топлива в двигателях составляют 14%.
Однако транспорт играет ключевую роль во вторичном «поднятии» осевшей дорожной пыли в зону дыхания человека.
Авторы сообщили, что исследование базируется на пробах воздуха, собранных в южной части города — на территории КазНУ им. аль-Фараби.
«Это район с плотной застройкой и колоссальной транспортной нагрузкой. Однако выводы вызывают серьезную тревогу: даже в верхней части города, вдали от промзон, вклад угольного дыма (ТЭЦ и частного сектора) остается критически ощутимым», — говорится в сообщении.
Авторы исследования предложили следующие меры:
Срочный переход ТЭЦ на газ и установку современных фильтров (по опыту ЕС это снижает выбросы твердых частиц на 90%).
Запрет продажи угля для жителей частного сектора, субсидии на газ и утепление домов для уменьшения теплопотерь и, как следствие, снижения потребности в топливе.
Развитие общественного транспорта и микромобильности, а также жесткие требования к техосмотру.
Внедрение властями города годовой цели по уровню PM2.5 (25 мкг/м³) и расширение сети мониторинга, чтобы понимать, работают ли эти меры.