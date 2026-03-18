СПЧ обратился в оргкомитет «Оскара» из-за незаконного использования кадров

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кадры с российскими школьниками, использованные в документальном фильме «Господин Никто против Путина», были использованы без согласия и нарушили права детей, в связи с чем Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет кинопремии «Оскар» и ЮНЕСКО.