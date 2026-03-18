Часть автобусов отменяются в Минске на время весенних каникул

На время весенних каникул в Минске отменяется часть автобусов. Подробности сообщили в «Минсктрансе».
Так, с 23 по 27 марта, на время весенних каникул в белорусских школах изменится и расписание автобусов в Минске.
— Часть маршрутов отменят, а некоторые будут ходить по обновленному графику, — уточнили в «Минсктрансе».
Не будут курсировать в течение недели автобусы № 123Э, 171С, 182С, 188С и 196С. Автобус № 117 будет ходить только два раза в день, отправляясь от диспетчерской станции «Уручье-4» в 08.31, а от остановки «школа № 2» — в 18.07.
Также на этот период устанавливается новый график маршрутов для автобусов № 141а и 141б. Подробную информацию смотрите на сайте «Минсктранса».
