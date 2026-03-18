Приставы взыскали у калининградца долг 11,5 млн рублей в пользу жителя Воронежа

Сотрудники службы приняли ограничительные меры.

Калининградские приставы взыскали крупную задолженность в пользу физического лица. Житель Воронежа одолжил калининградцу крупную сумму денег — 80 тыс. долларов США и 20 тыс. евро. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Заемщик написал расписку, что обязуется вернуть долг через три месяца, однако за четыре года не сделал это. Суд встал на сторону займодавца и постановил взыскать в его пользу сумму долга в полном объеме и проценты за пользование займом в рублевом эквиваленте — всего 11,5 млн рублей.

Поскольку долг не был оплачен в сроки, установленные для добровольного погашения, сотрудники службы приняли ограничительные меры. Они вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих должнику 124 земельных участков, 11 помещений, двух зданий и кабриолета 2001 года выпуска. Вместе с тем приставам удалось установить банковский счет должника, на котором находилась сумма, достаточная для погашения задолженности.

Взыскание было обращено на денежные средства должника. Дополнительно сотрудники службы удержали исполнительский сбор 1,3 млн рублей, вынесенный за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа. Деньги будут направлены взыскателю и в государственный бюджет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше