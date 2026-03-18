На улице Омска заметили разлитые нефтепродукты

Источник: Комсомольская правда

На улице Омска заметили разлитые нефтепродукты. Пятно загрязнения появилось у путепровода с улицы Лизы Чайкиной на Космический проспект.

Пост об этом в группе «Аварийный Омск» «Вконтакте» опубликовал очевидец. По словам автора поста, бочка нефтепродуктов якобы была разлита на заборы и снежные навалы с обеих строн дороги под путепроводом с улицы Лизы Чайкиной на проспект Космический.

«В период паводка нефтепродукт попадет в водные объекты и нанесет вред! Прошу наказать виновных и обязать убрать нефтепродукт со снега!», — написал автор поста.

На сообщение отреагировали в региональном минприроды. В ведомстве перенаправили омича в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, так как на территории Омской области это ведомство выполняет функции земельного контроля.

В комментариях к посту другие пользователи предположили, что с помощью мазута решили бороться с теми, кто переходит дорогу в неположенном месте.