Цифровой Казахстан 2.0: как ИИ позволит сэкономить

Касым-Жомарт Токаев подчёркивает, что речь идёт уже не о внедрении отдельных технологий, а о глубокой перестройке всей системы. Как ИИ помогает экономить бюджет, меняет финансовое управление и влияет на развитие страны — читайте в материале El.kz.
Казахстан на пути цифровой трансформации.
Цифровая трансформация создаёт условия для экономического роста следующего десятилетия. Страна получает возможность перейти от роли потребителя технологий к роли их разработчика и экспортера, а знания, данные и алгоритмы становятся главным источником ценности.
ИИ становится ключевым инструментом управления экономикой. Меняется подход к планированию и контролю финансов, а данные превращаются в основной ресурс для принятия решений. По оценкам экспертов, к 2030 году влияние ИИ на экономику Казахстана может составить до 20 миллиардов долларов, что сопоставимо с крупнейшими отраслями страны.
Международный центр Alem.ai объединяет образовательные программы, стартап-экосистему и исследовательские лаборатории. Уже сейчас навыки работы с ИИ осваивает около миллиона человек, к 2029 году планируется подготовить до пяти миллионов. Технологии становятся инструментом для бизнеса, госслужбы и образования.
Цифровые платформы и модернизация казначейства.
Проект eGovBusiness упрощает доступ предпринимателей к государственным услугам и обеспечивает более 4,6 миллиона операций в год. Платформа снижает документооборот и повышает прозрачность взаимодействия с органами власти. Интеграция с цифровой картой бизнеса позволяет предпринимателям получать консультации и поддержку с помощью ИИ.
На уровне финансов казначейство внедряет новую архитектуру с элементами ИИ и цифрового тенге. В 2025 году через систему прошло 49 миллионов документов, обработано 12 миллионов счетов и возвращено 48 тысяч на доработку на сумму 3,1 триллиона тенге. Цифровые инструменты повышают контроль и минимизируют ошибки при управлении бюджетом.
Использование ИИ позволяет анализировать расходы ведомств, выявлять неэффективные статьи и прогнозировать будущие платежи. Совмещение этих технологий с информационными платформами создаёт основу для прозрачного управления финансами и ускоряет операции.
ИИ для личного бюджета.
Искусственный интеллект помогает людям управлять деньгами, автоматизируя рутинные задачи и анализируя расходы. Он выявляет повторяющиеся траты и прогнозирует будущие платежи с учётом привычек и сезонных факторов.
Приложения вроде Wally AI Personal Finance распознают чеки и распределяют траты по категориям, чат-бот Cleo анализирует расходы в реальном времени и напоминает о платежах, а ChatGPT или Gemini помогают составить месячный бюджет для семьи и расчёт сумм на каждую категорию.
Чтобы использовать ИИ, достаточно загрузить данные о доходах и расходах. Система классифицирует информацию и выявляет ненужные траты, предлагая план, который можно адаптировать под свои цели и привычки. Можно применять правило 50/30/20, где половина дохода идёт на нужды, треть на желания, а 20 процентов откладываются или идут на долги. ИИ прогнозирует бюджет на следующий месяц и уведомляет о превышениях, а регулярное обновление данных позволяет системе адаптироваться к изменениям.
