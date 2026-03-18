Цифровой Казахстан 2.0: как ИИ позволит сэкономить

Чтобы использовать ИИ, достаточно загрузить данные о доходах и расходах. Система классифицирует информацию и выявляет ненужные траты, предлагая план, который можно адаптировать под свои цели и привычки. Можно применять правило 50/30/20, где половина дохода идёт на нужды, треть на желания, а 20 процентов откладываются или идут на долги. ИИ прогнозирует бюджет на следующий месяц и уведомляет о превышениях, а регулярное обновление данных позволяет системе адаптироваться к изменениям.