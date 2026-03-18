Спецоперация сорвала крупный наркоканал в Шымкенте

В Шымкенте полиция ликвидировала нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, изъяла более 1 тонны прекурсоров и около 4,5 кг мефедрона — это почти 8 тысяч доз, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что химические вещества доставлялись со склада в Шымкенте в область Жетысу, где двое мужчин организовали лабораторию по изготовлению запрещенных веществ.

«Уже на месте были обнаружены и изъяты более 1 тонны прекурсоров, а также около 4,5 кг готового синтетического наркотика мефедрон, что эквивалентно почти 8000 разовых доз, которые могли попасть на улицы».Пресс-служба ДП Шымкента.

Также изъято оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств.

По данным следствия, подозреваемые планировали распространять наркотики не только на территории Шымкента, но и в других регионах Казахстана.

В настоящее время проводится расследование.

«Подозреваемые заключены под стражу», — добавили в ДП.

«Подозреваемые заключены под стражу», — добавили в ДП.