Что нового в программе государственных гарантий

Для реализации конституционных прав граждан на бесплатную медицинскую помощь Правительством Российской Федерации утверждена Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год (ПГГ).
О её новшествах рассказала директор Воронежского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Юлия Бессарабова.
Финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличено более чем на 460 млрд рублей. По базовой программе ОМС подушевой норматив вырос почти до 25 тыс. рублей в год. Для обеспечения здорового долголетия создаются специальные программы исследований, которые будут проводить центры здоровья, трансформированные в центры здорового долголетия.
Увеличение объёма и финансирования ПГГ позволит сделать больший акцент на профилактике заболеваний и доступности медпомощи, а также повысить её качество. В том числе это будет достигаться за счёт расширения полномочий страховых медицинских организаций (СМО) по сопровождению застрахованных на всей территории РФ, независимо от региона оформления полиса.
«Территориальная программа обязательного медицинского страхования по Воронежской области на 2026 год предусматривает увеличение объёмов оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных стационаров, больным с гепатитом С, а также в рамках медицинской реабилитации. Застрахованным по ОМС жителям региона стал доступен анализ внеклеточной ДНК, присутствующей в образце материнской крови, для определения риска хромосомных аномалий плода. Тестирование обладает большой чувствительностью и специфичностью и является неинвазивной методикой. Расширен 1-й этап диспансеризации репродуктивного здоровья женщин в возрасте от 21 до 49 лет. Теперь один раз в 5 лет доступно бесплатное жидкостное цитологическое исследование и определение ДНК вирусов папилломы человека», — отметил А. В. Данилов, директор Территориального фонда ОМС Воронежской области.
Центры медицины здорового долголетия.
Главной задачей здравоохранения является укрепление здоровья нации с тем, чтобы улучшить продолжительность жизни не только количественно, но и качественно. В связи с этим в ПГГ появился раздел «Посещение центров здоровья (центров медицины здорового долголетия)». Центры здоровья трансформируются в центры медицины здорового долголетия. Программой госгарантий также допускается создание специализированных кабинетов (двигательной активности, нейрокогнитивной коррекции, физиотерапии). До 1 апреля 2026 г. в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников включат должность «врач по медицине здорового долголетия».
Вводятся паспорт здоровья, динамическое наблюдение и консультирование, включая телемедицинские технологии.
Приоритет здравоохранения — профилактика.
В целях профилактики и раннего выявления заболеваний в ПГГ увеличены объёмы и финансирование на проведение профилактических медицинских мероприятий.
В диспансеризацию включат дополнительные исследования, позволяющие на ранней стадии обнаружить риски появления сердечно-сосудистых заболеваний, которые неизменно входят в топ-3 по смертности и инвалидизации населения.
Будущим родителям.
С 2026 г. на 15,1% увеличены объёмы для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Значит, большее количество семей сможет стать родителями. В рамках ЭКО будут доступны дополнительные исследования — предимплантационное генетическое исследование эмбриона на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки. Эта опция в первую очередь адресована женщинам и мужчинам с высоким риском рождения детей с наследственными патологиями.
В центре внимания -дети.
Забота о здоровье детей находится в центре внимания. Ранее с помощью неонатального скрининга ещё на доклинической стадии выявляли более 40 заболеваний. Теперь, по поручению Президента РФ, список проверяемых патологий (зачастую инвалидизирующих и жизнеугрожающих) пополнили ещё два наследственных заболевания. При выявлении проблем со здоровьем ребёнок получит нужную медицинскую помощь, а лечение может быть оплачено из средств фонда «Круг добра».
Медицинская помощь инвалидам.
В ПГГ введён отдельный порядок оказания медпомощи инвалидам. Установлено, что доставка инвалидов в медицинские организации и медицинских работников к месту жительства таких пациентов для проведения профилактических мероприятий и обратно обеспечивается транспортом медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь.
Медицинская реабилитация.
Реабилитация — важнейший этап оказания медицинской помощи. В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», увеличены объёмы и средства на проведение медицинской реабилитации, и в первую очередь — для участников СВО, что позволит пройти медицинскую реабилитацию почти 1,8 млн человек.
Высокотехнологичная медицинская помощь.
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) станет доступной большему числу пациентов. С 2026 г. по полису ОМС открыт доступ к 15 новым методам такой помощи.
Это лечение болезней почек и желудочно-кишечного тракта, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, фотодинамическая терапия при раке, трансплантационные операции при диабете, новые операции в офтальмологии, хирургия ожирения и другие. В ПГГ впервые установлены объёмы медицинской помощи и финансовые затраты на трансплантацию почки.
Развитие информационных технологий.
С развитием цифровизации и повышением роли искусственного интеллекта в медицине увеличивается доступность телемедицинских консультаций. Для них в ПГГ выделены отдельные тарифы, в том числе предусмотрены консультации с применением телемедицинских технологий «врач-врач» и «врач-пациент» для маломобильных граждан и жителей отдалённых и малонаселённых пунктов.
Страховые медицинские организации.
В ПГГ впервые включены критерии оценки эффективности СМО и установлен порядок мониторинга их работы. По словам Татьяны Голиковой, заместителя председателя Правительства РФ, нововведение усилит ответственность страховщиков и активизирует их роль в защите прав пациентов. Данная и другие меры, обозначенные в Программе, направлены на повышение доступности медицинской помощи для россиян вне зависимости от региона их пребывания.
«Этому, помимо прочих функций и инструментариев в арсенале СМО, будет способствовать и наделение страховых компаний полномочиями по сопровождению застрахованных и защите их прав на всей территории РФ вне зависимости от региона оформления полиса ОМС. Это означает, что при возникновении проблем с получением медицинской помощи в любом регионе страны — независимо от того, где выдан полис ОМС — граждане могут круглосуточно обращаться за помощью в свою страховую медицинскую организацию», — подытожила директор Воронежского филиала «СОГАЗ-Мед» Юлия Бессарабова.
Лицензия ОС № 3230−01 от 11.09.2025 г.
О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.
АО «Страховая компания “СОГАЗ-Мед”, Лицензия ОС № 3230−01. Реклама.