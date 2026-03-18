Что нового в программе государственных гарантий

«Территориальная программа обязательного медицинского страхования по Воронежской области на 2026 год предусматривает увеличение объёмов оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных стационаров, больным с гепатитом С, а также в рамках медицинской реабилитации. Застрахованным по ОМС жителям региона стал доступен анализ внеклеточной ДНК, присутствующей в образце материнской крови, для определения риска хромосомных аномалий плода. Тестирование обладает большой чувствительностью и специфичностью и является неинвазивной методикой. Расширен 1-й этап диспансеризации репродуктивного здоровья женщин в возрасте от 21 до 49 лет. Теперь один раз в 5 лет доступно бесплатное жидкостное цитологическое исследование и определение ДНК вирусов папилломы человека», — отметил А. В. Данилов, директор Территориального фонда ОМС Воронежской области.