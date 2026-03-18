В Московском зоопарке медведи вышли из спячки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бурый медведь Гром и гималайские медведи Алладин, Бабуля, Фаня и Вася из Московского зоопарка вышли из спячки, сообщила журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
«Мы рады сообщить, что пришла весна и практически все наши медведи проснулись. Здесь, на новой территории, у нас проснулись Алладин, Гром и наша Бабуля. На старой территории проснулась Фаня и Вася. И в Устюге, в зоосаде у нас проснулся Миша, но Яша еще пока спит», — рассказала Акулова.
Она отметила, что были переживания, что медведи будут тяжело просыпаться из-за экстремально снежной зимы.
«Мы думали, что они проснутся намного позже, но природа удивляет, и весна пришла достаточно быстро, и все медведи проснулись тоже также активно и на удивление быстро. Мы переживали больше всего за Алладина, потому что он у нас возрастной, ему 32 года и мы очень переживали за его здоровье, но все обошлось», — уточнила Акулова.
Гендиректор подчеркнула, что медведи прекрасно себя чувствуют и потихоньку приходят в себя, осматривают территорию, проверяют все ли хорошо в их вольерах.
«На удивление первый сезон нас порадовала Бабуля. Она почему-то вдруг стала делать зарядку два раза в день, обнимая древесную шерсть, и сворачиваясь в клубок, переворачивается с бока на бок. Почему вдруг такое у нее поведение появилось, мы не знаем, но для нас и для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт, который будет описан в одной из статей», — добавила Акулова.