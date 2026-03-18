«Будет еще несколько рейсов»: полеты из Волгограда в Дубай отменили до мая

— Сейчас Эмираты, которые наряду с Турцией и Египтом традиционно входили в тройку самых популярных заграничных направлений, вероятнее всего, встают на паузу на неопределенный срок, — рассказала корреспондентам ИА «Высота 102» представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. — А, значит, на рынок выйдут новые игроки. В этом году мы готовили статистические данные и увидели, как хорошо «сыграли» Китай и Вьетнам. Если в 2024-м по Вьетнаму были лишь точечные заявки, то прошлым летом мы отправили туда очень много туристов. Китай стал более востребованным направлением на фоне отмены виз и запуска прямых рейсов, предложив путешественникам и насыщенную экскурсионную программу, и хороший пляжный отдых.