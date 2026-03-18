В Красноярске впервые сыграют в футбол дронов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 16 по 19 апреля в краевой столице пройдет Международный чемпионат по робототехнике «Красноярск 7.0». Одним из главных новшеств станет футбол дронов.
Соревнования примет МВДЦ «Сибирь» на улице Авиаторов. Участие в чемпионате примут школьники и студенты от 8 до 24 лет. В дрон-футболе команды будут управлять летательными аппаратами в защитных сферах и стараться забить гол в ворота соперника.
Матчи будут проходить на закрытой арене размером 6 на 3 метра. В каждой команде — до восьми человек: пилоты, тренеры и технические специалисты. Игра состоит из трех раундов по три минуты с перерывами на ремонт техники.
Судить новое направление будет чемпион мира по гонкам на дронах Александр Холкин.
Всего на чемпионате представят 16 соревновательных направлений, сообщает мэрия. Уже зарегистрировались 110 команд из 24 регионов России, а также участники из Казахстана, Кыргызстана, Зимбабве и Гонконга.
Для гостей подготовят мастер-классы, интерактивные площадки и фотозоны. Посетить соревнования смогут все желающие.
8+