В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка и пожаров

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион переведён в режим повышенной готовности в связи с рисками паводка и природных пожаров. По его словам, к возможным чрезвычайным ситуациям уже подготовили спецтехнику, в том числе высокопроходимые вездеходы, мотопомпы и насосные станции.