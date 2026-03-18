В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка и пожаров

В регионе подготовили спецтехнику, 229 пунктов временного размещения и запасы для отдалённых сёл.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что регион переведён в режим повышенной готовности в связи с рисками паводка и природных пожаров. По его словам, к возможным чрезвычайным ситуациям уже подготовили спецтехнику, в том числе высокопроходимые вездеходы, мотопомпы и насосные станции.

Кроме того, в Омской области определили 229 пунктов временного размещения жителей на случай осложнения обстановки. Специалисты министерства региональной безопасности, ГУ МЧС по Омской области и других служб обследовали гидротехнические сооружения, а на объектах провели профилактические работы для безопасного пропуска воды.

Особое внимание власти уделяют северным районам. В период между закрытием ледовых переправ и началом работы паромов дополнительное обеспечение потребуется 35 отдалённым населённым пунктам. Для них уже создали запасы продуктов, медикаментов и топлива.

Ранее в регионе уже был введён режим повышенной готовности для снижения возможных негативных последствий весеннего паводка. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на официальном портале правовой информации.