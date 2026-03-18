NEWS.ru запустил спецпроект, посвящённый 35-летию распада СССР

NEWS.ru запустил масштабный спецпроект, приуроченный к 35-летию распада Советского Союза. Для миллионов граждан это событие стало настоящей трагедией, ознаменовавшей утрату Родины, крушение идеалов и разрушение привычного, благополучного мира. Президент России Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как «крупнейшую геополитическую катастрофу» XX века.
После обретения независимости бывшие советские республики пошли по разным путям. В некоторых из них удалось создать успешные государства, в то время как другие погрузились в хаос архаизации, конфликтов и войн. Одни страны полностью разорвали связи с Россией, другие сумели выстроить новые отношения на основе старых.
Сегодня все государства, возникшие на месте СССР, сильно отличаются от тех, какими они были на момент распада. В рамках спецпроекта авторы проанализируют достижения и неудачи бывших советских республик, проследим их успехи и поражения.
В рамках спецпроекта «35 лет без СССР» будут выходить материалы, посвящённые государствам постсоветского пространства — от Прибалтики до Таджикистана. Первый выпуск посвящён странам Балтии — Литве, Латвии и Эстонии.
