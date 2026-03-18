В Иркутской области сократилось количество детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Приангарье Татьяна Афанасьева. Так, детей-сирот стало меньше почти на 13%. А число воспитанников в детских домах снизилось почти на 34%. Из 1 976 детей, 1 471 ребенок вернулся домой, в свою семью.