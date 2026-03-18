В Иркутской области сократилось количество детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребёнка в Приангарье Татьяна Афанасьева. Так, детей-сирот стало меньше почти на 13%. А число воспитанников в детских домах снизилось почти на 34%. Из 1 976 детей, 1 471 ребенок вернулся домой, в свою семью.
— Ежегодно мы фиксируем рост случаев, когда получается восстановить нарушенные права семей и детей по объективно обоснованным жалобам. В 2025 году из 448 таких обращений в 60% случаев ситуацию удалось разрешить в интересах заявителей, — сказала омбудсмен.
За прошлый год родителей, которых лишили прав на детей, стало заметно меньше. Однако люди стали чаще обращаться к Уполномоченному по правам ребенка — поступило 2 037 заявлений, это на 10% больше, чем годами ранее. Чаще всего просили помочь с семейными ссорами, проблемами и вопросами, связанными с опекой над детьми.