В Красноярске открылась учебно-тренировочная квартира для подростков с инвалидностью

В Красноярске на улице Попова, 8 г в одном из помещений центра семьи «Октябрьский» начала работу учебно-тренировочная квартира для детей и молодых людей с инвалидностью.
Квартира площадью 150 кв. метров представляет собой модель реального жилого помещения и состоит из прихожей, кухни, столовой, гардеробной, зоны отдыха и досуга, спальни, санитарно-гигиенической и хозяйственной комнат. Вся мебель, приборы и посуда приспособлены для того, чтобы научить особенных подростков элементарным бытовым навыкам.
«В учебно-тренировочной квартире занимаются группы в 2 возрастных категориях: дети от 12 до 16 лет, и с 16 лет и старше. В группе не более 5 человек. Ребята здесь находятся после занятий в школе несколько часов. Наша цель, чтобы ребенок, когда вырос, стал независимым и мог самостоятельно себя обслуживать», — отметила заместитель директора центра семьи «Октябрьский» Анна Медведева.
Реабилитационный курс в учебно-тренировочных квартирах составляет два месяца. За это время под руководством педагогов молодые люди учатся готовить еду, убираться, гладить, стирать, а также осваивают финансовую грамотность и многое другое. Планируется, что в течение года специализированное обучение пройдут до 50 человек.
Проектирование учебного пространства велось при непосредственном участии родителей детей с особенными потребностями, которые входили в состав рабочей группы. Проведенный ремонт сделан с учётом ранее утвержденного дизайн-проекта бренда «Семейная помощь. Краевые центры поддержки».
В настоящее время в рамках национального проекта «Семья» на территории Красноярского края действуют 12 тренировочных квартир, а отдельные учебные модули и оборудование имеются в 26 учреждениях социального обслуживания.
«Основная цель и задача данных тренировочных квартир и реабилитационной работы — сформировать и закрепить у молодых людей с ограниченными возможностями здоровья навыки, которые позволят им быть максимально самостоятельными, повысить качество их жизни. Необходимо отметить, что тренировочные квартиры создаются как на базе комплексных центров социального обслуживания, так и при социальных домах. Получение навыков самостоятельного проживания дают людям с инвалидностью возможность жить вне стационара, получать социальное сопровождение и поддержку специалистов на дому», — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
