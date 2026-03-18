45,5 килограмма ананасов и клубники изъяли у торговцев у станции метро «Озерки»

Накануне, 17 марта, у станции метро «Озерки» в Выборгском районе Петербурга провели очередной профилактический рейд среди нелегальных торговцев. Там заприметили подозрительные прилавки, где своего покупателя ожидали ананасы, клубника и зелень. О результатах мероприятия сообщили в пресс-службе городского Комитета по контролю за имуществом (ККИ).
— В результате изъяли более 45,5 килограмма продукции, реализуемой без разрешения. Земельный участок также освободили от стихийного торгового лотка, — уточнили в ведомстве.
В ККИ добавили, что контролеры продолжат наводить порядок на улицах Петербурга. Подобные рейды ожидаются также в других точках повышенного потока людей.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в преддверии Международного женского дня в Северной столице пресекли незаконную продажу тюльпанов и мимозы. Контролеры объехали 10 станций метро.