Волгоград 18 марта снова сотрясают звуки взрывов из-за Волги

Волгоградцы в среду, 18 марта, массово сообщают о звуках взрывов, которые слышны в разных районах города. Люди говорят, что грохот доносится из-за Волги, но на работу ПВО это не похоже: утром волгоградцам сообщили об отмене беспилотной опасности, аэропорт работает в штатном режиме.
Никаких комментариев от властей по поводу грохота в городе не было. Волгоградцы предполагают, что звуки могут быть связаны с занятиями по специальной подготовке, которые проходят на одном из общевойсковых полигонов ЮВО.