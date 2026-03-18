Мобильные офисы ФНС организуют в апреле в ТЦ Волгограда и МФЦ Волжского

Сотрудники УФНС по Волгоградской области готовы ответить волгоградцам на вопросы по налогообложению, в том числе по декларированию доходов, полученных в 2025 году, об уплате имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, о порядке получения налоговых льгот и вычетов, о налоге на профессиональный доход, о специальных налоговых режимах, о введении с 2026 года единого документа учета, о переходе на новый порядок внесения кодов ОКВЭД в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП.