Президент Финляндии допустил, что Европе придётся де-факто смириться с уступкой украинских территорий

Европа, возможно, будет вынуждена признать фактическую потерю Украиной территорий. Такое допущение сделал финский лидер Александр Стубб, его слова приводит газета Iltalehti.
«Европа никогда не признает, что какие-либо территориальные уступки Украины юридически или в принципе — де-юре — являются частью России. На практике — де-факто — всё может быть иначе», — заявил премьер-министр страны.
Стубб также отметил, что на фоне меняющегося мирового порядка Евросоюзу нужна «большая гибкость как во внешней, и во внутренней политике».
В Кремле заявили, что в переговорах по Украине наступила пауза, поскольку внимание США сейчас сосредоточено на других вопросах.
