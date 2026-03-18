Новые школьные учебники выпустят в Казахстане

Особое внимание Минпросвещения уделит развитию технического и профессионального образования.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 18 мар — Sputnik. Новые учебники для школьников выпустят в Казахстане, сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

В 2026 году будут обновлены учебники для 3, 4, 7, 8 и 9 классов. В 2027-м планируется выпуск новых учебников для 1 и 5 классов, а также актуализация учебников 10−11 классов с полной заменой карт, исторических и административных материалов.

В 2028 году планируется выпуск новых учебников для 2 и 6 классов, сказала министр.

«Такой подход позволит обеспечить качественную подготовку учащихся, развить их аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике. Тем самым система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную главой государства — формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений», — подчеркнула Сулейменова.

Также в школах усилят воспитательную работу, отметила глава ведомства. Для этого внедрят единую программу «Адал Азамат», курсы «Основы Конституции» и «Закон и порядок». Они охватят учеников 5−9 классов. Еще чиновники займутся экологическим образованием школьников.