Стало известно, сколько этнических казахов вернулись в Казахстан в этом году

По информации ведомства, почти половина кандасов, прибывших в Казахстан в 2026 году, являются выходцами из КНР — это 47,8%. Также 43,6% вернулись из Узбекистана, 2,7% — из Туркменистана, 2% — из России, 2,2% — из Монголии и 1,7% — из других стран.
«Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 58,1%, несовершеннолетние граждане — 33,1% и пенсионеры — 8,8%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 13,1% имеют высшее образование, 27,1% — среднее специальное образование, 51,9% — общее среднее образование и 7,9% — не имеют образования», — говорится в публикации.
Для расселения кандасов были определены трудодефицитные регионы, в их числе Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.
«Квота приема кандасов в регионах расселения на 2026 год составляет 2 281 человек. За два месяца 2026 года в регионы расселения переселено 569 кандасов. Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (302,8 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи. Также на аренду жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 64,9 до 129,8 тыс. тенге)», — добавили в Минтруда.
Кроме того, с начала года различные меры поддержки были оказаны 139 кандасам. В частности, 108 человек были трудоустроены на постоянную работу.
Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки жилья на безвозмездной основе в размере 1 625 МРП или 7 млн тенге на семью.
Отмечается, что всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 168,2 тыс. этнических казахов.