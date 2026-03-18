Стало известно, сколько этнических казахов вернулись в Казахстан в этом году

«Квота приема кандасов в регионах расселения на 2026 год составляет 2 281 человек. За два месяца 2026 года в регионы расселения переселено 569 кандасов. Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд — единовременно в размере 70 МРП (302,8 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи. Также на аренду жилья и оплату коммунальных услуг — ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 64,9 до 129,8 тыс. тенге)», — добавили в Минтруда.