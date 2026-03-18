ИИ будет идентифицировать студентов: ввести цифровую аттестацию в вузах предложил депутат

В последние годы в системе высшего и среднего образования возникают тревожные ситуации. В некоторых частных университетах и колледжах студентов регистрируют официально, но учебное заведение проявляет халатность в отношении их участия в учебном процессе. То есть, будучи в списках зачисленных на обучение, студенты фактически не посещают занятия или не завершают программы, но беспрепятственно получают дипломы.
Депутат Абуталип Мутали заявил, что сегодня традиционного контроля качества образования недостаточно. В эпоху цифровизации работа с ручкой и бумагой в этой сфере неэффективна, и молодежь страдает от таких недостатков.
Особое значение имеет цифровизация промежуточных и итоговых экзаменов и аттестаций. Это автоматически зафиксирует результаты и исключит возможность ручного изменения оценок.
Депутат предложил правительству ввести цифровую аттестацию в госстандарты с обязательным использованием прокторинга на базе искусственного интеллекта, цифровой идентификации личности и аналитических систем.