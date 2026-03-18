Проверили чувство временем: в омской колонии сыграли свадьбу

Как отметили в пресс-службе учреждения, несмотря на сложившуюся ситуацию, вновь образовавшаяся ячейка общества смотрит в будущее с оптимизмом. Избранница заверила, что намерена всячески оказывать поддержку своему супругу, мотивируя его на лучшие начинания. А поддержка со стороны близких и чувство привязанности играют ключевую роль в их адаптации и возвращении к полноценной жизни вне стен тюрьмы.