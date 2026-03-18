Проверили чувство временем: в омской колонии сыграли свадьбу

Пресс-служба регионального УФСИН сообщила в среду, 18 марта 2026 года, о приятном событии, произошедшем в стенах учреждения.

Под наблюдением администрации колонии и при участии сотрудника ЗАГС осужденный и его избранница официально зарегистрировали свои отношения.

Праздничное и радостное для пары событие прошло в комнате для проведения длительных свиданий учреждения и ознаменовалось включением привычных составляющих свадебного ритуала, а именно — вручения обручальных колец и озвучивания клятв в преданности и взаимной поддержке.

«Осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении и уже длительное время знаком со своей возлюбленной. По его словам, их чувства проверялись временем и расстоянием, что лишь укрепило общее желание заключить официальный союз», — рассказали в УФСИН.

Как отметили в пресс-службе учреждения, несмотря на сложившуюся ситуацию, вновь образовавшаяся ячейка общества смотрит в будущее с оптимизмом. Избранница заверила, что намерена всячески оказывать поддержку своему супругу, мотивируя его на лучшие начинания. А поддержка со стороны близких и чувство привязанности играют ключевую роль в их адаптации и возвращении к полноценной жизни вне стен тюрьмы.