Проверили чувство временем: в омской колонии сыграли свадьбу

Под наблюдением администрации колонии и при участии сотрудника ЗАГС осужденный и его избранница официально зарегистрировали свои отношения.
Праздничное и радостное для пары событие прошло в комнате для проведения длительных свиданий учреждения и ознаменовалось включением привычных составляющих свадебного ритуала, а именно — вручения обручальных колец и озвучивания клятв в преданности и взаимной поддержке.
«Осужденный отбывает наказание в исправительном учреждении и уже длительное время знаком со своей возлюбленной. По его словам, их чувства проверялись временем и расстоянием, что лишь укрепило общее желание заключить официальный союз», — рассказали в УФСИН.
Как отметили в пресс-службе учреждения, несмотря на сложившуюся ситуацию, вновь образовавшаяся ячейка общества смотрит в будущее с оптимизмом. Избранница заверила, что намерена всячески оказывать поддержку своему супругу, мотивируя его на лучшие начинания. А поддержка со стороны близких и чувство привязанности играют ключевую роль в их адаптации и возвращении к полноценной жизни вне стен тюрьмы.