Первый укус клеща в сезоне 2026 года зафиксировали в Нижегородской области

Сезон активности клещей в Нижегородской области открыт. Как сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека», 14 марта региональный Роспотребнадзор зафиксировал первое присасывание паразита у 4-летнего ребенка из города Ворсма. Укус произошел на придомовой территории. Клеща оперативно исследовали в лаборатории, возбудителей опасных инфекций обнаружено не было. Параллельно в регионе продолжается кампания по вакцинации: за первые три месяца текущего года прививки против клещевого энцефалита сделали 268 человек, включая 44 детей.
Раннее пробуждение кровососов подтверждают и эксперты. Сотрудник национального парка «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева Сергей Шустов в разговоре с nn.aif.ru спрогнозировал, что в этом году клещей будет больше, чем в прошлом. По его словам, снежная зима создала для них хорошие условия в мышиных норах, и они готовы выйти из-под снега уже в конце марта. Эксперт настоятельно рекомендует владельцам домашних животных не затягивать с противопаразитарной обработкой питомцев.