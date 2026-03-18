Первый укус клеща в сезоне 2026 года зафиксировали в Нижегородской области

Раннее пробуждение кровососов подтверждают и эксперты. Сотрудник национального парка «Нижегородское Поволжье» имени В. А. Лебедева Сергей Шустов в разговоре с nn.aif.ru спрогнозировал, что в этом году клещей будет больше, чем в прошлом. По его словам, снежная зима создала для них хорошие условия в мышиных норах, и они готовы выйти из-под снега уже в конце марта. Эксперт настоятельно рекомендует владельцам домашних животных не затягивать с противопаразитарной обработкой питомцев.