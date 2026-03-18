Суд отказал экс-главе правительства Красноярского края Лапшину

Юлий Лапшин остаётся в тюремной больнице с онкологией.

Железнодорожный районный суд Красноярска отклонил ходатайство 62-летнего Юрия Лапшина, который занимал пост председателя правительства региона с 2017 по 2023 год, об освобождении от наказания в связи с заболеванием. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь».

По данным краевой прокуратуры, сторона обвинения возражала против удовлетворения просьбы. Согласно заключению врачебной комиссии, диагностированное у экс-чиновника онкологическое заболевание не входит в перечень болезней, препятствующих отбыванию срока. Защита обжаловала решение суда.

Напомним, в марте 2025 года Лапшина признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, в 2019 году он дал незаконное указание министру транспорта подписать акты приёмки не выполненных до конца работ по корректировке проекта метро, из-за чего подрядчик необоснованно получил более 742 миллионов рублей. Экс-чиновник вину отрицает.

Апелляция оставила приговор в силе. В конце 2025 года Лапшина госпитализировали в больницу ФСИН, где он находится до сих пор.

Ранее мы сообщали, что под Красноярском у дороги нашли свалку с останками 50 коров.