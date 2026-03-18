Суд отказал экс-главе правительства Красноярского края Лапшину

Напомним, в марте 2025 года Лапшина признали виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и приговорили к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, в 2019 году он дал незаконное указание министру транспорта подписать акты приёмки не выполненных до конца работ по корректировке проекта метро, из-за чего подрядчик необоснованно получил более 742 миллионов рублей. Экс-чиновник вину отрицает.