Красноярцы могут стать волонтерами всероссийского проекта по благоустройству

На платформе Добро.рф открыт набор добровольцев для помощи в ежегодном голосовании за объекты благоустройства. Присоединиться к команде волонтеров могут жители края старше 14 лет. Специальных навыков не требуется — обучение организуют региональные штабы. Главные качества для участника — коммуникабельность и искреннее желание быть полезным. Шестой год подряд добровольцы помогают миллионам людей выбирать, какими станут их парки, скверы и набережные. И результаты впечатляют: 68 миллионов голосов уже собрано, а по всей стране появились новые аллеи, детские площадки и любимые места отдыха, — напоминают организаторы акции. Само голосование пройдет с 21 апреля по 12 июня. Все волонтеры получат верифицированные часы на платформе Добро.рф. Заявки принимаются здесь. Напомним, голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».