В ЕАО приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту

ВЛАДИВОСТОК, 18 мар — РИА Новости. Закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности, приняли в Еврейской автономной области (ЕАО), сообщил РИА Новости источник в законодательном собрании региона.
Новый закон запрещает склонять женщин к аборту на территории региона. Под склонением, согласно законопроекту, понимаются уговоры, просьбы, подкуп и обман. Информирование врачом или родителем (если беременная младше 18 лет) о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности склонением к аборту считаться не будет. Ранее закон был принят в первых двух чтениях.
«Приняли. Сегодня (18 марта — ред.) в третьем чтении приняли в окончательной редакции», — сообщил собеседник агентства.
В пояснительной записке к законопроекту, размещённой на сайте Законодательного собрания ЕАО, отмечается, что закон вступит в силу 1 июня 2026 года.