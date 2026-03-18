Четыре детсада полностью закрыли на карантин в Нижегородской области

В Нижегородской области четыре дошкольных учреждения были вынуждены полностью прекратить свою деятельность из-за карантинных мероприятий, сообщили в управлении Роспотребнадзора Нижегородской области.

В некоторых учебных заведениях был временно ограничен учебный и воспитательный процесс.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за период с 9 по 15 марта текущего года было зафиксировано приблизительно 14 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции на территории Нижегородской области.

Вирусы гриппа составляют 47,4% от общего числа циркулирующих возбудителей, среди которых доминирует подтип А (H3N2).

По состоянию на 17 марта, в 3,6% образовательных организаций области было частично приостановлено проведение занятий и воспитательных мероприятий. Четыре детских сада полностью переведены на карантин.

Представители Роспотребнадзора обращаются к родителям с просьбой не допускать посещения детских учреждений детьми, проявляющими симптомы респираторных заболеваний.

Ранее три детсада и две школы также закрыли в Нижегородской области из-за гриппа.