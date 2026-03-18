Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование: Жители Калининградской области стали чаще путешествовать по своему региону

Чаще всего останавливаются в трёхзвёздочных отелях на две ночи.

Жители Калининградской области стали чаще путешествовать по своему региону. Показатель увеличился на 37% за год. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».

Чаще всего жители региона останавливаются в гостиницах — на них приходится 54% от общего числа бронирований. Средняя стоимость составляет 7 150 рублей за ночь. Местные жители в основном выбирают трёхзвёздочные отели (34%, 5 670 рублей за сутки) и гостиницы без звёзд (31%, 4 050 рублей).

Большая часть бронирований приходится на Калининград. В среднем ночь в местных отелях составляет четыре тысячи рублей. Среди других популярных направлений — Зеленоградск (25%, 6 730 рублей за ночь) и Светлогорск (16%, 6 690 рублей).

Чаще всего жители Калининградской области путешествуют по региону вдвоём и останавливаются в отелях на две ночи. Это говорит о популярности коротких поездок на выходные.

«В целом Калининградская область вошла в топ-10 регионов по числу бронирований отелей и апартаментов на 2026 год — доля бронирований составляет около 2% от общего числа», — говорится в исследовании.

Ранее сообщали, что туристы стали чаще посещать восток Калининградской области. Путешественников привлекает старинная архитектура: замки, форты и виллы.