Исследование: Жители Калининградской области стали чаще путешествовать по своему региону

Жители Калининградской области стали чаще путешествовать по своему региону. Показатель увеличился на 37% за год. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Путешествия».
Чаще всего жители региона останавливаются в гостиницах — на них приходится 54% от общего числа бронирований. Средняя стоимость составляет 7 150 рублей за ночь. Местные жители в основном выбирают трёхзвёздочные отели (34%, 5 670 рублей за сутки) и гостиницы без звёзд (31%, 4 050 рублей).
Большая часть бронирований приходится на Калининград. В среднем ночь в местных отелях составляет четыре тысячи рублей. Среди других популярных направлений — Зеленоградск (25%, 6 730 рублей за ночь) и Светлогорск (16%, 6 690 рублей).
Чаще всего жители Калининградской области путешествуют по региону вдвоём и останавливаются в отелях на две ночи. Это говорит о популярности коротких поездок на выходные.
«В целом Калининградская область вошла в топ-10 регионов по числу бронирований отелей и апартаментов на 2026 год — доля бронирований составляет около 2% от общего числа», — говорится в исследовании.
Ранее сообщали, что туристы стали чаще посещать восток Калининградской области. Путешественников привлекает старинная архитектура: замки, форты и виллы.